Assemini, “occhio alle maniglie”, una prevenzione da non sottovalutare per il covid-19. La sindaca Sabrina Licheri: “Sembrerà una cretinata però intanto esistono già le maniglie per i frigoriferi nei supermercati anti covid che agevolano l’apertura con il braccio”.

Sono 152 i casi in città attualmente registrati, tra le tante accortezze da adottare, suggerite da quando è iniziata la pandemia, ce ne sono alcune molto importanti e da non trascurare, “consigli tratti da ciò che mi raccontano le persone che stanno vivendo l’incubo dell’isolamento”.

“L’attenzione va mantenuta alta.

Mi permetto di suggerire qualche raccomandazione in più ad esempio occhio alle maniglie, sembrerà una cretinata però intanto esistono già le maniglie per i frigoriferi nei supermercati anti covid che agevolano l’apertura con il braccio; attenzione ai pulsanti in ascensore: preferibile utilizzare la manica, o una parte del vestito. Ovviamente la parola d’ordine rimane lavarsi frequentemente le mani. In ascensore è preferibile salire quando non occupato, forse al massino in 2/3 a seconda dello spazio: cerchiamo il metro di distanza.

Questi sono consigli tratti da ciò che mi raccontano le persone che stanno vivendo l’incubo dell’isolamento. Sono cose che sicuramente sapevate tutti ma ricordarle non fa male”.