Assemini, l’omaggio speciale degli amici di Alessandro Sanna: “Cento stelle di Natale” (VIDEO)

Tantissimi amici hanno deciso di omaggiare Alessandro Sanna con 100 stelle di Natale: il 19enne è uno dei quattro giovani morti a settembre nel terribile incidente avvenuto in viale Marconi a Cagliari. E, nel primo 25 dicembre senza “Sdrino”, in tanti si sono ritrovati nel camposanto per ricordarlo. Il giardinetto realizzato dalla mamma è stato poi ricreato e impreziosito da tante piante di quello che è il fiore simbolo natalizio: “Esistono momenti in cui le parole non bastano a descrivere tutto quello che si prova per una persona. Abbiamo cercato cento parole, ma crediamo che il modo più naturale per esprimere il nostro affetto per Sdrino è solo tanto amore”, spiegano gli amici. “Lui ci ha regalato sempre un sorriso.

E oggi che è Natale non lo abbiamo lasciato solo”.

Presenti anche la mamma e il papà del diciannovenne, insieme a fratelli, sorelle, cugini e zii, rimasti tutti commossi dal bellissimo gesto organizzato dagli amici di “Sdrino”.