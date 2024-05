Assemini, le rotatorie in centro città illuminate a giorno

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le rotatorie in centro città illuminate a giorno: ultimo step di lavori per la nuova viabilità che, inaugurata pochi mesi fa, è stata dotata della luce artificiale per mettere in sicurezza la via anche durante le ore notturne. Il sindaco Mario Puddu: “Per motivi di ordine pubblico, abbiamo chiesto di anticipare l’accensione, rispetto ai tempi previsti”. È pressoché completata l’opera che ha modificato la viabilità nella via Carmine, regolamentandola con più rotatorie in maniera tale da agevolare e semplificare la percorrenza per i tanti automobilisti che, ogni giorno, percorrono il cuore della città. Snodo importante non solo per la viabilità interna, è anche strada di collegamento con diverse direzioni importanti, come quella per Elmas e la Ss130. Da tempo erano già presenti anche i pali della luce, non ancora entrati in funzione però. Infatti, come ha spiegato il primo cittadino Mario Puddu, non erano ancora attivi poiché l’opera non è “consegnata”, dovendo effettuare ancora dei lavori in variante”. Ma la sicurezza viene prima di tutto, anche della burocrazia e delle tempistiche che la caratterizzano, ed è così che è stata richiesta l’accensione, per motivi di ordine pubblico, la quale ora garantisce la massima visibilità anche al calar del sole.