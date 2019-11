Assemini, l’auto slitta e si schianta contro un palo: 46enne finisce all’ospedale

Brutto incidente ad Assemini, nella zona di via Coghe, dove c’è il ponte dell’arco. Un 46enne alla guida di una monovolume ha perso il controllo del veicolo probabilmente a causa della forte pioggia e, dopo aver sbattuto contro un palo, è finito fuori strada. I soccorsi sono stati immediati: il personale medico dell’ambulanza del 118 ha trasportato l’uomo all’ospedale Brotzu in codice giallo a causa di più traumi alle ginocchia ed alle spalle. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il traffico ha subìto qualche rallentamento per circa mezz’ora.