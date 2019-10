Assemini, incidente sulla Ss 130: coinvolte due auto, traffico in tilt

Tamponamento tra due auto sulla Ss 130, a pochi metri di distanza dal semaforo che regola l’ingresso ad Assemini. Dalle prime informazioni, sembra che una “berlina” avrebbe colpito l’auto che la precedeva. A causa dell’impatto, la macchina è andata a sbattere contro il guard rail. Le cause dell’incidente sono ancora da stabilire, sul posto la Polizia Municipale che oltre ai primi rilievi del caso, hanno provveduto a far rimuovere i mezzi coinvolti e mettere in sicurezza il traffico.