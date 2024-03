Assemini, incidente con feriti sulla Ss 130: strada bloccata e traffico in tilt

Incidente stradale con feriti lungo la Ss 130 ad Assemini. La strada è bloccata, il percorso è stato deviato in città, il traffico è in tilt. Il sinistro è avvenuto questa mattina nel tratto della statale tra i due semafori, in direzione Cagliari. Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso e le forze preposte. Il traffico, attualmente, è deviato: si transita in città, sono registrate lunghe code e disagi per gli automobilisti.