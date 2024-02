Assemini in festa per la sua campionessa, trionfo di Elisa nei campionati indoor

Quattro volte in pista e due sul podio: trionfo per la giovane di Assemini Elisa Marcello che ad Ancona, in 24 ore, ha gareggiato e vinto. 17 anni, “orgoglio asseminese” ai tricolori under 20 e 23 ai campionati indoor sabato si è aggiudicata la propria batteria dei 400 metri junior in 56.92, quarto tempo di qualificazione. Ieri è arrivata prima scesa in pista nelle batterie dei 200 metri, vincendo la propria in 24.50, poi ha corso la finale dei 400 tagliando il traguardo al terzo posto in 56.13, a cinque centesimi dal personale e a quattro dal secondo gradino del podio, infine è nuovamente scesa in pista un’ora e venti minuti dopo per la finalissima dei 200 metri nella quale è stata seconda in 24.55 alle spalle di Alice Pagliarini, 24.10. Tanti i complimenti per la campionessa non solo da parte dei suoi concittadini, bensì da tutti coloro che, appresa la notizia, si sono congratulati con l’atleta.