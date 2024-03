Assemini, il Tar respinge il ricorso di Muscas

Aveva chiesto che venissero riesaminate 22 schede annullate, ma il tribunale amministrativo non ha accolto il sollecito. “Il TAR non ha potuto considerare tutte le schede a nostro favore, lasciandoci a soli due voti di distanza da Diego Corrias” ha spiegato Niside Muscas. “Dall’altro ieri attendevamo l’esito del ricorso della consigliera Muscas riguardo l’esito del primo turno delle ultime amministrative locali. Ebbene, è arrivato e non lascia spazio a nessun dubbio.

Continuiamo ad amministrare per la nostra Assemini” ha espresso il sindaco Mario Puddu.

“Lo attendevamo con fiducia, convinti che avrebbe riconosciuto gli errori nel conteggio dei voti. Purtroppo, il ricorso è stato respinto.

Ha però evidenziato un dato cruciale: il conteggio di alcune schede non rispecchiava la volontà degli elettori. Tuttavia, il TAR non ha potuto considerarle tutte a nostro favore a causa di alcune formalità descrittive del ricorso” ha comunicato Muscas. “Rispettiamo la legge e ci adeguiamo. Sottolineiamo fortemente l’importanza di formare adeguatamente i presidenti e gli scrutatori dei seggi per risultati elettorali chiari e inequivocabili.

Quanto a me, continuerò a lavorare per la mia città con impegno, convinta di poter contribuire al miglioramento per il benessere dei suoi cittadini”.