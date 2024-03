Assemini, il maltempo manda a casa gli studenti della scuola “Pascoli-Nivola”

La pioggia, tanto attesa, che da giorni cade abbondante su tutto il territorio ha messo in evidenza delle criticità che hanno determinato la chiusura della scuola: infiltrazioni che rendono impraticabili gli ambienti interessati, “tali da non permettere lo svolgimento regolare delle attività didattiche. È possibile un ulteriore differimento della chiusura, ma non ne abbiamo ancora certezza”. Per il momento, cancelli sbarrati sino al 6 marzo.

Non solo la scuola risente del maltempo, bensì i vari cantieri presenti in città “potranno subire qualche ulteriore giorno di ritardo”.