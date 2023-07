Assemini, il giovanissimo Filippo Mascia vola in Finlandia per i mondiali di taekwondo

Assemini – Il giovanissimo Filippo Mascia volerà in Finlandia per disputare i mondiali a settembre di taekwondo: quasi sedicenne, è stato selezionato dalla nazionale per disputare le gare nelle specialità di forme, forme a squadre e combattimento. Ancora un campione dello sport sardo che si distingue e viene premiato per il suo impegno e bravura: Filippo è già campione europeo in carica di forme a squadre (disputato ad aprile 2023 in Romania), campione italiano in carica di combattimento cintura nera -50kg e vicecampione di forme individuale e di forme a squadre (conquistato in Lombardia a febbraio 2023). Inoltre ha partecipato ad altre due gare internazionali, una a Roma (Roma Open) disputata a marzo, oro in combattimento e in forme, l’altra in Sardegna (International Sardinia Open) a giugno oro in forme e in combattimento e bronzo in combattimento tradizionale.

Studia al liceo scientifico e sin da piccolo è uno sportivo: supportato dal maestro Maurizio Lai e dal team del Taekwon-do Sardegna ora pensa solo al mondiale che presto disputerà. A sostegno del baby campione, anche il sindaco Mario Puddu che, oltre a congratularsi con il ragazzo, comunica: “Le spese per le trasferte però sono davvero gravose e interamente a carico degli atleti e delle loro famiglie.

Per realizzare il loro sogno hanno bisogno di aiuto, basta anche un piccolo contributo, per permettere che il loro sogno si realizzi.

Tante gocce formano il mare. Grazie per quello che potrete fare

