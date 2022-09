Assemini, grave schianto sulla Ss 130: motociclista 55enne in codice rosso

Ennesimo grave incidente nel Cagliaritano in appena un giorno. Sulla Ss 130, ad Assemini, un motociclista ha fatto un volo di almeno cinque metri, prima di cadere sull’asfalto, probabilmente dopo l’urto con almeno un’automobile. Il centauro ha battuto violentemente la testa ed è stato soccorso dai medici di un’ambulanza medicalizzata: Sono tre le ambulanze intervenute, insieme ai carabinieri e alla polizia Locale. Dopo averlo stabilizzato, l’hanno trasportato a sirene spiegate al Brotzu in codice rosso, per dinamica, con un trauma cranico. Il traffico è andato letteralmente in tilt per circa un’ora, con gli automobilisti che dovevano raggiungere l’hinterland di Cagliari fatti passare per una stradina laterale.