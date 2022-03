Assemini, addio a Emilio Garau: “Arrivederci papà, vola alto”

Ci ha lasciato Emilio Garau, asseminese di 76 anni. Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, lo piangono la moglie e i tre figli, Mauro, Alessandro e Giampaolo. Operaio metalmeccanico presso un’azienda locale, dopo 40 anni di lavoro, raggiunta la quiescenza, si è dedicato alle sue passioni, in particolare l’orto a cui tanto teneva e soprattutto l’amore per i nipoti, l’ultima giunta proprio qualche mese fa. Purtroppo una malattia si è incuneata nella sua vita serena e dopo mesi di ricoveri e cure, si è arrivati il triste epilogo odierno. Un grande esempio di rettitudine morale e amore sconfinato per la famiglia, gli ingredienti veri di una vita spesa per il dovere. “Arrivederci Papà”, con queste parole commosse, il figlio Mauro, instancabile lottatore che tanto gli è stato vicino in questo periodo difficile, saluta Signor Emilio. La redazione di Casteddu On Line esprime le più sentite condoglianze a Mauro (che spesso ci ha fornito spettacolari riprese aeree) e famiglia.