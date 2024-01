Assemini – Donna travolta sulle strisce pedonali e trasportata in ospedale: due fratture, alla spalla e al piede, “ringrazio, mi è andata bene” ha comunicato Gianna Cera ai suoi concittadini che si sono preoccupati per lei. Il fatto è accaduto questa mattina nei pressi della nuova rotatoria in via Carmine: una distrazione, forse, da parte del conducente dell’automobile che ha investito la donna. Immediati i soccorsi anche da parte di chi ha assistito al sinistro: le sono state riscontrate due fratture, una alla spalla sinistra e l’altra al piede destro. Tanto spavento e apprensione tra chi era presente al momento dell’incidente o ha percorso l’arteria poco dopo: tramite i social la notizia si è diffusa rapidamente e la signora Cera ha rassicurato e ringraziato tutti.