Assemini, consegnato il pulmino solidale: trasporterà persone svantaggiate, anziani e disabili

Assemini: consegnato il pulmino solidale.

Ieri pomeriggio è stato realizzato con successo un progetto avviato circa un anno fa e che consentirà il trasporto gratuito di persone svantaggiate, anziane e disabili. La pandemia ha rallentato l’iter di realizzazione “ma grazie alla determinazione di Maurizio Pisanu di Nuova Libertà Sarda – spiega la sindaca Sabrina Licheri – ieri abbiamo finalmente e infinitamente detto grazie allo stesso Maurizio, a Prociv Augustus e al suo presidente Emilio Garau che gestirà il servizio.

Quando ci hanno proposto la condivisione del progetto, abbiamo detto assolutamente si. Questo mezzo è di fondamentale importanza per la nostra cittadina perché consentirà di offrire servizi di accompagnamento a favore delle persone con difficoltà motorie, delle famiglie che hanno congiunti con disabilità, e degli anziani”.

Un impegno fondamentale anche da parte dei commercianti del territorio: “Tutto questo grazie alla sensibilità e alla generosità delle imprese locali, una generosità che vale doppio visto il momento difficile che tutte le attività commerciali stanno vivendo causa emergenza sanitaria” .

Grazie a loro, quindi, “è stato possibile realizzare questo progetto solidale, una servizio di grande utilità che anche noi come amministrazione vogliamo utilizzare ponendo in essere alcuni servizi che siamo sicuri possano migliorare non dico la qualità della vita di persone più sfortunate ma sicuramente quella di alcune giornate”.

Durante la cerimonia di consegna il pulmino è stato benedetto da Don Paolo Sanna.