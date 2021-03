Assemini, con lo screening saltano fuori decine di positivi: “47, non sono pochi”

La due giorni di screening della campagna “Sardi e sicuri” della Regione Sardegna non porta buoni riscontri sul fronte del contagio Covid ad Assemini. È infatti salito il totale dei positivi scovati prima col test antigenico rapido e poi con quello, definitivo, molecolare. A comunicarlo è la sindaca Sabrina Licheri: “È arrivata poco fa una nuova comunicazione che indica positive al molecolare 26 persone. Non sono sicuramente poche e visto il numero decisamente molto basso delle persone che hanno scelto di sottoporsi al test, invito tutti alla massima attenzione e al rispetto delle misure anticontagio : non abbiamo cognizione della reale situazione del contagio ad Assemini perché pochi hanno collaborato per l’acquisizione di questa consapevolezza”. Insomma, una bacchettata nemmeno troppo velata “contro” chi, tra gli asseminesi, non ha partecipato allo screening gratuito.

“Ho visto che alcuni test sono ancora “in lavorazione”. Mi auguro di cuore di non dover comunicare un nuovo aggiornamento. I 26 vanno ad aggiungersi ai 21 estranei allo screening. Quindi Assemini oggi registra 47 positivi. Grazie di cuore ancora a chi ha aderito alla campagna Sardi e Sicuri, sicuri mica tanto! Forza”.