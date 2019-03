Grave incidente questa notte sulla ex Sulcitana, tra Decimomannu e Assemini.

Un giovane di Decimomannu di 27 anni, in sella alla propria moto, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un ostacolo. E’ stato trasportato al Brotzu dove ha subito un delicato intervento neurochirurgico. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto anche i carabinieri.

F.G.