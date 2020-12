Assemini, brutto schianto auto-moto ad un incrocio: motociclista finisce all’ospedale

Incidente stradale questa sera in via Tevere ad Assemini. Uno scooter, guidato da un ragazzo, si è scontrato con una macchina all’altezza dell’incrocio. Sembrerebbe che la causa sia una mancata precedenza. Il giovane è appena stato trasportato in ospedale dal 118. I residenti hanno segnalato più volte la pericolosità dell’arteria: poca visibilità e corse sfrenate durante la notte.