Assemini brinda con la birra: entro il 2021 i lavori di ampliamento dello stabilimento Ichnusa

Assemini brinda con la birra, si prevede che entro il 2021 inizieranno i lavori di ampliamento dello stabilimento più spumeggiante della Sardegna. È infatti in programma la delibera che consentirà allo stabilimento Heineken di raddoppiare il suo impianto. Il vice sindaco Gianluca Mandas: “Lo stabilimento Ichnusa è Assemini un bene prezioso sia in termini produttivi che di immagine. In questo complicato periodo è importante favorire gli investimenti nei territori è altrettanto importante comunicarli perché aiutano tutti a vedere il futuro con speranza e certezza che ci risolleveremo da questa emergenza”.

In un mondo che parla solo di Covid-19, ci sono anche buone notizie che giungono dal mondo del lavoro: crescita e sviluppo sono in programma per un territorio che ospita una delle realtà produttive più importanti del territorio sardo.

“Non ci sono ancora date precise, presumiamo che entro il 2021 inizieranno i lavori di ampliamento”.