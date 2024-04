Assemini, bambini alla scoperta della storia e della cultura con “Turisti per caso”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monumenti, arte, storia, cultura, gastronomia e tradizioni: Assemini non è carente di identità specifiche e importanti, il più delle volte date anche per scontato o vissute senza dar loro la giusta valorizzazione. Con l’intento di far avvicinare le nuove generazioni a questi aspetti della comunità, il team di volontari dell’oratorio ha ideato una serie di incontri, che si svolgono il mercoledì, finalizzati alla scoperta di tutto ciò che caratterizza la città. Capellino, borraccia, scarpette comode e zaino in spalla, le strade da percorrere sono tante e il kit da portare appresso è prezioso. Non solo: fogli e colori a portata di mano: a fine giornata un bel disegno per rappresentare ciò che è rimasto impresso maggiormente nella mente dei bimbi. “Questa iniziativa ci permette “di “fare cultura“ divertendoci insieme ai piccoli turisti, a fine percorso in piazza i bimbi dipingeranno ciò che più li ha colpiti – spiega Sabrina Stara – abbiamo iniziato mercoledì scorso con il laboratorio di cucina con 30 partecipanti e questo mercoledì non ci sarà un massimo di partecipanti: è aperto a tutti i bimbi dai 6 agli 11 anni. Un’attività diversa, affinché i piccoli si rendano conto che sono circondati dalla cultura, cucina, storia, ambiente, musica e tanto altro”.