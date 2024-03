Assemini: auto rubata, depredata e abbandonata a due passi dal centro

L’ennesimo furto di una vettura, avvenuto in città o in uno dei comuni limitrofi ad Assemini, priva di ruote e di ogni oggetto utile a chi ha compiuto il reato. La segnalazione giunge da un residente che, durante una passeggiata con il suo cane, ha rinvenuto la vettura. La dinamica sembrerebbe sempre la stessa: il furto e la sosta in un’area un po’ appartata per poi smontare e prelevare ogni parte utile. Un danno non indifferente per chi subisce il furto, un fenomeno sempre più in espansione: segnalazioni e denunce si susseguono pressoché ogni giorno, da Pirri ad Assemini le vetture che spariscono o che vengono, addirittura, smontate sul luogo sono innumerevoli. Oggi, l’ennesimo caso.