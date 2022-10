Assemini, alla guida di un’auto rubata causa un incidente e scappa: è caccia all’uomo.

La notte del 20 ottobre, ad Assemini, i Carabinieri di Cagliari Stampace e San Bartolomeo, a seguito della segnalazione di un sinistro stradale effettuata al numero telefonico di emergenza 112, sono intervenuti in via Canadesus. Lì hanno constatato che un 35enne del luogo alla guida della sua autovettura Ford KA, era stato travolto frontalmente da una Fiat Punto il cui conducente aveva invaso la carreggiata opposta. Dopo lo scontro l’uomo è fuggito omettendo di soccorrere il 35enne che è stato successivamente liberato dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Cagliari e trasportato in codice giallo al Brotzu per le cure del caso. al termine dei controlli, i Carabinieri hanno accertato che la Fiat Punto costituiva oggetto di furto avvenuto nelle precedenti ore ed il proprietario, un 61enne di Carbonia, non si era ancora accorto di essere stato derubato. Le indagini sono in corso.