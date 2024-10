Assemini, al via il rifacimento di strade e marciapiedi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una problematica che turba i cittadini da anni, percorrere le vie in auto è un dilemma e per gli amanti delle passeggiate non va meglio. Marciapiedi dissestati, inciampare è un attimo e gli episodi di chi è finito a terra, di certo, non sono mancati. Una promessa presente in tutti i programmi elettorali e che Puddu, sindaco in carica, non ha di certo scartato, bensì, si è mosso verso la direzione giusta sin dall’inizio del suo mandato. Una criticità che non potrà essere risolta in poco tempo, fondi e programmazione percorrono la stessa corsia, tortuosa, come le buche che costellano da tanti anni le vie del centro abitato. Ma un altro tratto di strada è pronto per essere sistemato: niente tappabuchi, si scarnifica l’asfalto per essere sostituito completamente dal nuovo bitume. “Quando ci siamo insediati tra le maggiori criticità figuravano le condizioni di strade e marciapiedi.

È un tema attuale, e sempre presente nella nostra quotidianità e programmazione” spiega il sindaco Mario Puddu. Per i lavori che inizieranno oggi e riguardano via Carmine, “è un bel tratto di strada, anche se è un’inezia rispetto al resto delle strade su cui intendiamo, ed è necessario, intervenire, ma se a questi lavori aggiungiamo il tratto di via Carmine già fatto nei mesi scorsi, possiamo dire che la quasi totalità della parte critica sarà completata”.

Ben accolte le “osservazioni su strade che necessitano di intervento”: un invito ai cittadini a segnalare, insomma.

“Suggerimenti bene accetti, ci mancherebbe, anche se capirete che non possiamo fare tutto e subito” avverte però il primo cittadino. Ancora un po’ di pazienza, quindi, il programma è stato avviato, e pian piano il restyling coinvolgerà le altre zone della città, criticità che da troppo tempo mettono a dura prova il percorso dei residenti e non.

Per questi lavori, l’assessore ai lavori pubblici Matteo Venturelli, specifica che verranno messi in sicurezza anche i marciapiedi vicino alla scuola primaria di Via Carmine, “grazie a un piccolo contributo del 2023 della Regione Sardegna vincolato ai marciapiedi della via Carmine. L’Intervento comincerà proprio davanti alla scuola Don Albino Mancosu”.