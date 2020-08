Assemini, a soli 70 anni addio a Natale Mameli: storico leader della Dc, fu candidato sindaco

A 70 anni si spegne lo storico leader della Dc Asseminese, per lunghi anni era stato il segretario cittadino e aveva ricoperto più volte l’incarico di capo gruppo in consiglio comunale e Assessore in diverse giunte. Nel 1985 era stato eletto consigliere provinciale nel collegio Assemini – Decimomannu. Una vita da professore e imprenditore, con la passione sconfinata per la politica. Moderato e cattolico, ha sempre cercato il dialogo e la condivisione di idee e progetti per una Assemini che cresceva a dismisura e con un ritmo incalzante. Lascia una figlia, sgomento e commozione hanno svegliato questa mattina i cittadini di Assemini. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia.

Natale Mameli nel 2001 era stato candidato a sindaco nella coalizione di centrodestra, nonostante la grande affermazione al primo turno, venne sconfitto al ballottaggio da Salvatore Nioi del centrosinistra.