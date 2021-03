Assemini – 20 km di pista ciclopedonale per riscoprire le bellezze del territorio attraverso un percorso fatto di stazioni e siti: un corridoio naturale, per valorizzare il paesaggio in modo sostenibile e alternativo.

Prosegue l’iter autorizzativo del Boulevard, “siamo nella fase della progettazione definitiva – spiega il vicesindaco Gianluca Mandas – alla quale seguirà quella realizzativa dell’opera”.

L’importo previsto è di oltre 1 milione e mezzo di euro, già inserito nel piano delle opere pubbliche. “Un Progetto ambizioso per lo sviluppo sostenibile di Assemini che prosegue verso la sua realizzazione”.

La pista, che parte dall’agro a nord di Assemini, scenderà verso lo stagno di Santa gilla, attraversando la città.

“Il boulevard dei paesaggi di Assemini è un esempio concreto di politiche di sviluppo sostenibile per un territorio. È un progetto ambizioso che abbiamo avviato da qualche anno, ma che sta passo passo trovando la sua attuazione. Abbiamo impegnato le risorse a breve avremo il progetto esecutivo e quindi la possibilità di mandare a gara la realizzazione dell’opera.