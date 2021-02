Assembrati e senza mascherina, in barba alle basilari regole per il contenimento del Covid-19. A Senorbì ieri sera, verso le 19, in via Carlo Sanna, 5 pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Dolianova e del posto, hanno sanzionato per assenza di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e assembramenti vari circa trenta giovani, tra i 18 e i 25 anni. Per tutti è stata contestata la canonica sanzione da 400 euro.