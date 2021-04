Assembramenti fuori dal bar a Villacidro: sanzionata la titolare, locale chiuso per 5 giorni

Ieri a Villacidro, a conclusione di alcuni accertamenti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno contestato la violazione delle normative per il contenimento della pandemia in corso ad una 30enne barista del luogo, poiché avevano accertato che nelle pertinenze esterne al locale vi erano clienti intenti a consumare bevande alcooliche. I militari, sulla base della constatata recidiva nella condotta posta in essere dalla donna, che il 4 marzo scorso era incorsa in analoga violazione, hanno disposto la sospensione dell’attività commerciale per la durata di 5 giorni ed informato dell’accaduto la Prefettura di Cagliari.