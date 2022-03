Assalto ai supermercati, rissa a Sanluri: il video virale sui social network

Supermercati presi d’assalto, a Sanluri rissa alla cassa tra un gruppo di clienti: ripresi con lo smartphone, il video diventa virale sui social.

Dopo l’annuncio dello sciopero degli autotrasportatori che, da lunedì, protesteranno per il caro benzina, un po’ ovunque è scattata la corsa per fare provviste di beni di prima necessità. Scafali vuoti e file infinite hanno generato anche nervosismo tra i clienti. In un supermercato del centro del Medio Campidano, dalle parole si è passati alle mani: un parapiglia generale, insomma, che ha richiamato l’attenzione degli altri clienti che sono dovuti intervenire per sedare lo scontro ripreso con i telefonini. Postato sui social, in poche ore è diventato virale: migliaia i commenti che si sono susseguiti, molti sono ironici, altri invece evidenziano le difficoltà che le persone stanno manifestando in questi ultimi giorni, ossia da quando è stato annunciato lo sciopero degli autotrasportatori. Molte ditte di alimentari hanno annunciato che le scorte alimentari non saranno a rischio; nonostante ciò, la corsa per accaparrarsi anche l’ultimo pacco di pasta non sembra rallentare.