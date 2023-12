Assalto al portavalori, banditi introvabili e strada riaperta: i soldi forse distrutti dalle fiamme

E’ stata riaperta, a senso unico alternato, la statale 125 all’altezza di Tertenia, nella Sardegna centro orientale, dove questa mattina un commando armato ha assaltato un furgone portavalori della Mondialpol, con denaro per gli uffici postali dell’Ogliastra. Dalla carreggiata sono stati rimossi i due furgoni utilizzati per incastrare il portavalori, un’auto e un autocarro, tutti mezzi che i malviventi hanno dato alle fiamme durante l’azione per bloccare la strada e procedere con il loro piano criminale. E’ rimasto sul posto, invece, il furgone della Mondialpol ridotto praticamente a un rudere dopo l’ordigno utilizzato per far saltare lo sportellone posteriore e le cassaforti. Prima di allontanarsi, i malviventi hanno dato alle fiamme alcuni mezzi e gli pneumatici che avevano utilizzato per bloccare la strada. I carabinieri del nucleo investigativo di Nuoro e della compagnia di Jerzu, attraverso i rilievi, stanno cercando di capire se i banditi siano riusciti a portare via denaro o se sia andato tutto distrutto con l’esplosione e le fiamme. I militari stanno cercando di recuperare tutto ciò che non è stato ridotto in cenere e, per quantificare la cifra contenuta all’interno delle cassaforti, hanno sentito i dirigenti della Mondialpol e gli uffici di riferimento di Poste italiane. Intanto prosegue la caccia all’uomo in tutta l’Ogliastra fino al Sarrabus dove sono scappati i malviventi, in direzione sud della statale: finora, dei banditi non ci sono tracce. Sulla vicenda la procura della Repubblica di Lanusei ha aperto un’inchiesta.