Asili comunali e mense scolastiche, al via la rivoluzione a Capoterra

Nell’albo pretorio del Comune da giorni si susseguono le delibere che preannunciano i lavori imminenti per le due strutture che sorgeranno nelle vie Fausto Piano e Serpentara. Fondi ricavati con il PNRR, investimenti importanti e fortemente voluti dal sindaco Beniamino Garau e dalla sua amministrazione. Una novità accolta con gioia dalle tante famiglie divise tra casa e lavoro e che, per far quadrare i conti, non possono far frequentare il nido ai propri piccoli. Anche due mense sono pronte a prendere il via: in via Caprera e a Corte Piscedda i lavori sono imminenti per dare l’opportunità a bambini e ragazzi di consumare il pasto all’ora di pranzo in compagnia e di poter prolungare le ore di frequenza scolastica. I lavori inizieranno i prossimi giorni per un importo complessivo di oltre due milioni di euro.