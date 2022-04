Artigiani e paninari in via Roma, villaggio musicale al Bastione: a Cagliari un Sant’Efisio non solo di fede

Sant’Efisio si prepara a passare per le viuzze di Stampace e la via Roma a Cagliari domenica primo maggio accolto da migliaia di persone, ma al percorso di fede si unirà, in parallelo, quello del divertimento e della promozione turistica. Dall’1 al quattro maggio confermati gli ambulanti nella nuova passeggiata scoperta di via Roma e in piazza del Carmine: saranno duecento, “artigiani, paninari, torronai, tutte le categorie che in questi due anni di pandemia hanno sofferto tanto la crisi”, spiega l’assessore comunale al Turismo, Alessandro Sorgia. E, quasi in contemporanea con l’uscita del martire guerriero dalla chiesetta, nella terrazza panoramica del Bastione di Saint Remy si ballerà e si mangerà: il Comune ha patrocinato, infatti, il “Castello Village Festival”. “Musica, birrette e buon cibo nel cuore della tua città! Festeggiamo il primo maggio con 12 ore di musica live, dj set”. L’ingresso, come spiegano gli stessi organizzatori, sarà gratuito: dalle dodici alle 23 si alterneranno Cirene, Luma, Baruc, Maxime Catena e Peet Hurra, Jollymare, Stand Up Comedy, La Nuit Tzigane live, We Love 90/2000 e gli Arp xp, più i Superanimatori.

Ma gli eventi organizzati dal Comune non saranno solo nel centro storico, ma anche vicino al Poetto. A Molentargius, nel maneggio Caddhos, ci sarà la prima edizione di “Cagliari Turistmo”. Dal primo al quattro maggio, dalle 10 alle 18:30, esposizioni di maschere sarde e sculture in ceramica ma anche di caramelle, oltre a costumi sardi, dimostrazioni cinofile e, tra l’altro, laboratori di pittura.