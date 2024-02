Arriva il super elicottero, sarà usato contro gli assalti ai portavalori in Sardegna

Arriva un super elicotterro, ultra moderno e all’avanguardia, che sarà utilizzato anche per i controlli sulle strade, in particolare su quelle dove sono più frequenti gli assalti ai portavalori.

Il nuovo mezzo, in dotazione ai carabinieri, sarà messo immediatamente in funzione dopo la presentazione ufficiale prevista nei prossimi giorni.

Intanto, è sempre senza esito la caccia all’uomo in atto da ieri in tutta l’isola. Oggi decine di posti di blocco, controlli e identificazioni, anche per rassicurare gli automobilisti dopo l’assalto di ieri a tre furgoni al bivio per Siligo da parte di un commando di dieci persone armate di kalashnikov che hanno rubato 4 milioni di euro e ferito 5 vigilantes.