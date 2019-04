Arriva il caldo, tornano le zanzare: nel Cagliaritano una campagna per combatterle, ecco le regole

E’ partita in questi giorni la campagna stagionale per il controllo e la lotta contro le zanzare, promossa dal Centro Antinsetti dell’area Ambiente della Città Metropolitana di Cagliari, in coincidenza con l’approssimarsi delle condizioni stagionali che favoriscono lo sviluppo e la diffusione degli insetti.

Tutte le amministrazioni comunali del territorio sono coinvolte nella divulgazione di un apposito decalogo, stilato per sensibilizzare la cittadinanza all’adozione di buone pratiche, utili a ridurre anche in ambito domestico la proliferazione delle zanzare, evitando allo stesso tempo l’eccessivo ricorso alle sostanze chimiche.

Il decalogo, qui allegato, si articola in una serie di semplici accorgimenti da osservare quotidianamente. Tra questi, la copertura di piscine, irrigatori e serbatoi di acqua potabile e piccoli pozzi; l’eliminazione di ogni contenitore d’acqua da balconi, terrazze, giardini, orti e cortili; la sistemazione di retine zanzariere sugli scarichi interni dei locali.

Tra le indicazioni, anche l’introduzione – in vasche ornamentali domestiche e in quelle a servizio di comunità sportive, ricreative o di attività agricole – dei pesciolini mangialarve (Gambusia affinis), conosciuti anche con il nome di Mosquito-fish, validissimi predatori naturali di zanzare, allo stadio larvale. E’ possibile farne richiesta e prelievo, direttamente presso la sede del servizio.

Fra le attività messe in campo dal Centro Antinsetti per la campagna antizanzare, è anche la collocazione di 55 stazioni di controllo su tutto il territorio metropolitano, di cui 11 nei quartieri cagliaritani. Ogni due settimane (tutte le settimane invece durante il periodo estivo), vengono monitorate per fronteggiare in anticipo e con efficacia l’insorgenza di nuovi focolai.

Il Centro Antinsetti, situato in via Rockefeller a Cagliari, è il servizio di riferimento per il controllo e della lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante. In particolare il servizio – che opera di concerto con le Autorità Sanitarie Locali e con gli Uffici Tecnici dei Comuni – si occupa di disinfestazioni, segnalazioni per il controllo delle zanzare, delle zecche, dei ratti e delle blatte; del censimento di focolai larvali e di analisi di campioni entomologici. E’ stata invece decretata, dalla Regione Sardegna, l’emergenza legata al punteruolo rosso, che ha visto il Centro impegnato in prima linea per l’eradicazione del parassita e la salvaguardia delle specie colpite.

Il servizio non effettua interventi in strutture private, ma è a disposizione della popolazione per consulenza diretta al fine di prevenire l’insorgere di focolai. I cittadini possono rivolgersi direttamente al laboratorio entomologico, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14, contattando i seguenti numeri telefonici: 070.6066481 / 070.6066428