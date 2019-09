Arrestato un disoccupato 24enne di Cortoghiana con l’accusa di spacciare marijuana. Operazione dei carabinieri della compagnia di Carbonia: in trappola è finito P.A., un giovane di 24 anni sorpreso in flagranza di reato. I militari ne hanno osservato i movimenti e sottoposto alla perquisizione domiciliare il ragazzo è stato trovato in possesso di oltre 200 grammi di marijuana suddivisa in più dosi. In casa deteneva anche un bilancino di precisione e altro materiale collegato al confezionamento della sostanza stupefacente.