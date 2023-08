Arrestato il 21enne che ha ucciso il padre e l’amico di famiglia

È terminata questa mattina la fuga di Sacha Chang, il 21enne olandese che ha ucciso il padre e un amico di famiglia a coltellate mercoledì pomeriggio, fuggendo poi nei boschi a Montaldo Mondovì, in provincia di Cuneo. Per ritrovarlo si sono mobilitati decine di agenti delle forze dell’ordine e le ricerche sono state rese ancora più difficili dai terrori impervi in cui il giovane ha provato a nascondersi. Al momento non ci sono altri dettagli né sul ritrovamento dell’omicida né sul movente dei delitti commessi.