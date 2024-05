Aritzo in lutto per la tragica morte del maestro del torrone Salvatore Pranteddu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La caduta da un grosso albero mentre era intento nella potatura dei tronchi, il trasporto in ospedale con l’elisoccorso e le speranze che si sono spente assieme a lui dopo qualche ora: è così che la vita del 62enne, conosciuto non solo nel suo territorio bensì pressoché ovunque, è terminata prematuramente, lasciando dolore e incredulità tra i familiari e tutti coloro che lo conoscevano. Impossibile non notare quella bancarella alle feste e alle sagre dove deliziava i partecipanti con il tipico torrone prodotto tra i monti della Barbagia: un punto di riferimento, prezioso nel tramandare le tradizioni sarde in ogni angolo dell’Isola, una “persona semplice e vera”. Commovente il ricordo da parte del fratello Graziano che, pubblicamente, ha espresso: “Quando avevo bisogno, tu c’eri sempre, non c’era bisogno di chiedere nulla…ora toccherà a me esserci!

Non riesco a piangere, eppure vorrei tanto sfogarmi!

Sono attonito, non riesco a capacitarmi che possa non essere un brutto sogno

Mi mancherai Toto!

Mi manchi già tanto”.