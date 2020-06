Ariel è scomparsa da Elmas: sos per ritrovarla

Il disperato appello di Consuelo che ha perso la sua gatta a Elmas. “Ho perso Ariel, oggi, verso le 10 in via del Pino Solitario, la palazzina ubicata tra l’ufficio postale e la pizzeria. Chiunque la veda mi contatti subito al 3470153326. Se la riconoscete in qualche post di avvistamento taggatemi e arrivo subito. Offro ricompensa a chi la ritrova, anche se deceduta.”