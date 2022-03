Arena grandi eventi, parco avventura e centro benessere nel cuore di Santa Greca a Decimomannu

Il parco e l’area green famose per ospitare la sagra di Santa Greca a Decimomannu si preparano a cambiare volto. La Città Metropolitana dice sì al progetto del Comune per realizzare, principalmente, una arena pronta ad ospitare i grandi eventi. Ma non solo: con i fondi del Pnrr, infatti, tutta l’area cambierà radicalmente volto. I “parchi del benessere”, ben dieci ettari tra via Nazionale e la Ss 130, infatti, “saranno riqualificati con il potenziamento del punto bar/club house, con la realizzazione di un parco avventura nell’area attrezzata giochi, la realizzazione di una piscina civica

e un centro benessere che consentiranno di fare aumentare la frequentazione del parco”, spiegano dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Anna Paola Marongiu.

L’area fieristica e le aree circostanti saranno riqualificate con la realizzazione di una grande area polivalente destinata ai grandi eventi, la riqualificazione di un edificio esistente da utilizzare come spazio polivalente-laboratorio didattico, un agricampeggio, l’area camper e la sistemazione di una grande area naturale che potrà essere utilizzata all’occasione come parcheggio. “L’intero spazio sarà attrezzato con dotazioni per lo sport all’aperto e per il tempo libero garantendo oltre all’insediamento di nuove attività produttive spazi pubblici per l’intera comunità”. Il progetto stilato dagli uffici comunali prevede, inoltre, “la realizzazione di un sistema integrato parco comunale e zona fiera Santa Greca, che connette le varie aree e crea un’ offerta di servizi legati ai grandi eventi, al turismo culturale-sportivo e al tempo libero”.