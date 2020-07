Area cani ancora chiusa a Monserrato: proteste dei cittadini, ma il Comune rassicura

Area cani ancora chiusa a Monserrato: non si rassegnano i cittadini che, da diversi mesi, sono costretti a rinunciare all’unico spazio riservato per gli amici a quattro zampe e chiedono a gran voce quando verrà ripristinata la superficie per lo sgambamento dei cani. “Ci andavo quasi tutti i giorni – spiega una cittadina – è stata chiusa a causa dell’emergenza sanitaria e ancora è così”.

“L’assessora dichiara in commissione Ambiente che stanno aspettando da un mese e mezzo la nuova rete di protezione – comunica Andrea Zucca vice presidente della commissione Ambiente – per poter mettere in sicurezza e riaprire l’area cani di via Galilei-piazza I Maggio. Ringrazio l’assessora per l’impegno ma il sindaco in campagna elettorale promise ben 7 aree cani. Al momento però, non solo non ne sono state aperte di nuove, ma è stata chiusa l’unica esistente. Si spera, che oltre quella esistente, si possa realmente aprire l’area cani nella piazza di Via Sant’Angelo voluta fortemente dai cittadini della zona”. La vicesindaca Maristella Lecca rassicura: “A giorni inizieranno i lavori”.