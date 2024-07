Ardia, terrore e polemiche: ecco il video del terribile incidente di domenica

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’Ardia come il Palio di Siena: ha senso continuare a tenere manifestazioni con un margine di rischio così alto? La risposta, stando a quanto emerge dal dibattito di questi giorni, è no: vanno bene le tradizioni, ma non a tutti i costi e non quando mettono a rischio la vita di persone e animali. Dopo l’Ardia di domenica scorsa, due cavalli sono stati abbattuti e sei cavalieri sono rimasti feriti, finiti in ospedale. E si è giustamente riaccesa la polemica. GUARDATE IL VIDEO