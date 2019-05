Arbus, quarto giorno di ricerche per trovare Pietro Arrius: ancora nessuna traccia

Ancora nessuna traccia di Pietro Arrius, il pensionato di 67 anni, malato di Alzheimer, scomparso il 12 maggio da Arbus. Le ricerche vanno avanti ormai da quattro giorni, del caso si sta occupando anche il noto programma televisivo Chi l’ha visto. “Domenica 12 maggio intorno alle 19 si trovava in un bar dove c’era molta confusione perché si teneva la sagra del cinghiale – si legge sul sito. Gli amici lo hanno visto incamminarsi per via Montevecchio che diventa strada provinciale e porta alla frazione di Montevecchio. Proprio lì è stato avvistato l’ultima volta. Potrebbe avere problemi di orientamento.”

E’ alto un metro e 65, occhi castani, capelli brizzolati, indossava giubbotto nero, pantaloni marroni e scarpe nere. Segni particolari: è sprovvisto dell’arcata dentale superiore.

Chiunque dovesse avvistarlo contatti immediatamente le forze dell’ordine