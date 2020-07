Arbus, picchia la madre e si scaglia contro i Carabinieri. Ieri pomeriggio, ad Arbus, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto G.M., 36enne disoccupato di Arbus, per resistenza, minacce a pubblico Ufficiale e maltrattamenti in famiglia.

Alle ore 17:30 l’uomo si è scagliato contro i militari, che erano intervenuti presso la sua abitazione su disposizione della Centrale Operativa, in quanto un familiare aveva segnalato che stava prendendo a pugni l’anziana madre. Per evitare l’aggressione e pacificare l’uomo che era in escandescenze, i militari sono stati costretti a fare uso dello spray al peperoncino. Successivamente l’uomo ha continuato ad inveire contro i Carabinieri minacciandoli di morte.