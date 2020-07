Un super bottino quello dei volontari di Plastic Free ad Arbus: oltre 10 sacchi di rifiuti rimossi dalle spiagge in due giorni.

Con il patrocinio del Comune di Arbus, l’associazione impegnata nella tutela dell’ambiente e degli animali con una verticalizzazione contro la plastica, nelle spiagge di Gutturu, Flumini e Scivu ha coinvolto circa 15 volontari e qualche turista che, interessato, si è proposto per aiutare a rimuovere il pattume. “Nel complesso il 90% dei rifiuti raccolti sono rappresentati da plastica, soprattutto bottiglie, buste e imballaggi, polistirolo, reti da pesca, cannucce e bastoncini di cotton fioc, taniche di carburante e perfino qualche pneumatico – spiega il referente sardo Alberto Corda -. Spesso abbiamo trovato anche oggetti di plastica con scritte in francese e spagnolo e arabo a dimostrazione del lungo viaggio che può fare un oggetto di plastica che finisce in mare. “Plastic free” come associazione, oltre agli eventi di pulizia e raccolta, ha come obiettivo quello di sensibilizzare sull’uso consapevole della plastica, far capire quanto un gesto apparentemente innocuo come abbadonare dei rifiuti nell’ambiente possa essere dannoso e invogliare all’uso di oggetti riutilizzabili e riciclabili”.