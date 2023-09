Arbus, lieto evento a Porto Palma: le uova delle tartarughe si sono schiuse

Un’ altra stagione prolifera per la Caretta caretta che anche quest’anno ha scelto le coste sarde per deporre le sue uova. Dopo la scoperta e la messa in sicurezza di tanti nidi, è giunto il momento della schiusa: un momento tanto atteso e seguito da esperti e amanti della natura che accolgono sempre con entusiasmo questo importante momento. Ora è il turno del nido di Tunaria, le prime foto delle baby tartarughe sono già condivise sui social e, come sempre, like e cuori abbondano solo per loro.