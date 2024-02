Arbus, la Vespa acquistata online non arriva: due persone denunciate per truffa.

A conclusione di un’indagine intrapresa dopo la querela presentata da un pensionato 63enne, i carabinieri di Arbus hanno denunciato per truffa aggravata in concorso una trentaquattrenne e un ventenne, la prima cosentina e il secondo crotonese, ed entrambi noti alle forze dell’ordine. Dagli accertamenti è emerso che i due sono i reali destinatari del bonifico da 900 euro, effettuato dall’arburese per l’acquisto di una “Vespa 50 Special”, splendido ciclomotore d’epoca, pubblicizzato dai due per la vendita su un noto sito di trading on-line. Mentre il denaro è puntualmente arrivato, lo splendido ciclomotore vintage è rimasto nei sogni dell’acquirente perché, come prevedibile, non è stato mai consegnato.