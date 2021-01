Arbus, incidente all’alba: ubriaco va a sbattere contro l’ingresso del carcere di Is Arenas

Alle ore 06:15 ad Arbus, in località “Is Arenas”, i carabinieri della Stazione di Montevecchio hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza, un 48enne del luogo. Questi, mentre si recava presso il proprio terreno agricolo, è andato a collidere con la sbarra d’ingresso della casa di reclusione di Is Arenas, in località “Bau”, nel Comune di Arbus. I militari intervenuti hanno richiesto, come dovuto ai sensi del codice della strada, l’intervento di una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Villacidro, munita di etilometro, per l’esecuzione del relativo esame constatando che il conducente del mezzo risultava essere positivo al test “alcolemico” con tasso di 2,00g/l, mentre era alla guida di un’autovettura Mitsubishi L200, di sua proprietà. I carabinieri hanno inoltre provveduto al ritiro della patente dell’improvvido autista.