Arbus, decapitata la statua della Madonna nella pineta: “Inaccettabile e vergognoso”

Arbus – Decapitata la statua della Madonna nella pineta di Conca’e mallu, il vicesindaco Simone Murtas: “Condanniamo con fermezza questi gesti e invitiamo tutti a segnalare chi li commette”. Una piccola cripta e la Madonnina con i fiori, tra doni e pietre, quasi come simbolo per proteggere la bellissima pineta alle porte del paese. Non c’è più, o meglio, la statua è stata vandalizzata, rimane solo la base e l’incredulità degli abitanti tanto affezionati al luogo. La condanna da parte del Comune per il vile gesto non si è fatta attendere, queste le parole di Murtas, che commentano l’accaduto: “Che motivazione può spingere qualcuno a decapitare e rubare una statua? Forse un’interpretazione distorta dell’arte di strada moderna, o forse il desiderio di sfogare le proprie frustrazioni personali. Non possiamo saperlo con certezza, ma è chiaro che si tratta di un comportamento inaccettabile e vergognoso”.