Arbus, all’amo abbocca uno squalo Mako a Porto Palma

Uno squalo Mako è stato pescato nei giorni scorsi a Porto Palma, nella costa di Arbus. La foto è finita sui social, ad immortalarlo un passante che si è imbattuto con questo esemplare, che si trovava nel piccolo porticciolo, finito all’amo presumibilmente accidentalmente. Si tratta di uno squalo che vive nelle acque tropicali, è raro trovarlo nel Mediterraneo. E’ molto veloce e caccia prevalentemente tonni, probabilmente è questo il motivo per il quale si trovava a largo nelle acque di Porto Palma, località nota anche come Tunaria. Sicuramente anche per il riscaldamento del mare che fa sì che queste specie si avvicinino alle nostre acqua. E’ potenzialmente pericoloso per l’uomo anche se non si avvicina mai alla riva.