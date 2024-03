Arborea, un delfino in decomposizione lungo la spiaggia

Un delfino in decomposizione lungo la spiaggia del territorio: è il terzo mammifero marino rinvenuto morto in queste settimane. Due capodogli, infatti, sono stati riversati dal mare sulla sabbia a Bosa e a Cabras. È stato notato ieri il suo corpo oramai privo di vita e con i segni del tempo già incisi sul suo corpo: Strada 18, precisamente, “quasi di fronte al vecchio fortino” racconta Marco Manai, un residente del luogo. “Lungo circa 3 metri, è ancora quasi integro nonostante la permanenza in acqua. Sono stati avvisati gli organi competenti e il centro cetacei dell’oristanese”. I responsabili delle istituzioni di competenza ora analizzeranno i resti dell’animale per risalire alle cause del decesso: non passa inosservata la coincidenza dei tre esemplari rinvenuti morti. Fattori naturali o qualcos’altro ha portato alla morte i mammiferi? I precedenti animali si trovavano in uno stato avanzato di decomposizione, il delfino, invece, presenta muso e coda deteriorati. Si auspica, quindi, che il suo corpo possa dare qualche certezza maggiore per stabilire il motivo della sua morte.