Arborea, inaugurata la Fiera dell’Agricoltura: oggi si replica con la Sagra della Fragola

Un appuntamento tanto atteso non solo dai professionisti del settore in quel territorio ai confini con Oristano conosciuto non solo per il mare bensì per le specialità ortofrutticole che la terra regala e per il latte e derivati, marchio che spopola anche a livello internazionale. Arborea, come da tradizione, quindi, ospita la Fiera e la Mostra Regionale Bovine di razza Frisona Italiana, giunta alla 39^ edizione, la Mostra mercato Macchine e componenti per l’agricoltura e la Sagra della Fragola.

Oltre 100 gli animali della razza Frisona Italiana iscritti al concorso. La Mostra regionale del bovino da latte iscritto al Libro genealogico si svolge presso il Centro fieristico con oltre 100 capi in concorso appartenenti a 20 aziende.

La manifestazione, organizzata da ANAFIBJ, AARS e Comune di Arborea e con il sostegno finanziario della Regione Sardegna per il tramite dell’Agenzia Agris si conferma come il principale appuntamento di settore isolano.

Sono iscritte al concorso 20 allevamenti di bovine di razza Frisona di altissimo livello che proporranno all’attenzione del giudice internazionale Giuseppe Beltramino i migliori animali della Sardegna tra i quali verrà scelta la regina delle Frisone della Sardegna.

Lo scorso anno la manifestazione è stata vinta dalla vacca Fefa.