Arancia Meccanica, domenica prossima si gioca Lecce – Cagliari

La tifoseria cagliaritana scalda i motori, impaziente di rivivere l’entusiasmo straripante delle ultime prestazioni fornite da Nainggolan e company. I Cagliari club organizzano la trasferta nella lontana terra di Salento, organizzando un charter, tutto compreso, volo andata e ritorno più transfer e ingresso allo stadio nel settore ospiti 299 euro, le adesioni sembrano andare a gonfie vele. Per i tifosi veterani, la partita con il Lecce rievoca ricordi dolci e amari, un po come le arance di Sardegna e inevitabilmente la mente ritorna a quel giorno di marzo del 1977, campionato di serie B, il Cagliari allenato da Toneatto si trovava in testa alla classifica e ospitava il Lecce al Sant’Elia, la partita terminò sull’uno a zero per i padroni di casa (rete dell’allora giovanissimo Pino Bellini) ma alla fine del primo tempo accadde un “fattaccio” che i tifosi di allora non riescono a dimenticare. Alla fine del primo tempo, dal settore distinti volò un’arancia (circostanza non proprio isolata in quei tempi) in direzione dei giocatori e tecnici che cercavano di guadagnare gli spogliatoi, il frutto si stampò sul viso di un giocatore del Lecce, Ruggero Cannito, al fianco del quale c’era l’arbitro dell’incontro, il Sig. Rosario Lo Bello di Siracusa, il calciatore salentino cominciò a perse molto sangue dal naso, tanto che fu trasportato all’ospedale per i controlli del caso. I referti furono impietosi per il Cagliari: risultato ribaltato e partita persa a tavolino, una sconfitta che decretò anche la mancata promozione diretta in serie A, visto che al termine del campionato la squadra cagliaritana si trovò a disputare gli spareggi con Atalanta e Pescara che confezionarono un classico “biscotto”, condannando i rossoblù alla permanenza nella cadetteria. Sono trascorsi ormai 42 lunghi anni e tante cose sono cambiate, adesso è il Cagliari di Maran e Nainggolan che si reca in via del mare a far visita al Lecce di Liverani e Mancosu, proprio nello stadio dove un giovanissimo Daniele Conti realizzò il primo goal in rossoblù e dove un ormai veterano Pietro Paolo Virdis segnò un goal importante alla squadra della sua terra che l’aveva lanciato.

Lecce – Cagliari ha anche altri motivi per essere pregustata come gara importante, dalla squadra pugliese, il presidente Cellino nel 1997, portò allenatore e giocatori (Ventura, Cavezzi, Zanoncelli, Centurioni, De Patre) che permisero al Cagliari di tornare in serie A. Tante battaglie allo stadio del mare, con un bilancio finale che vede i salentini in vantaggio nelle ultime 30 gare disputate (13 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte), anche se a molti viene in mente l’ultima vittoria del Cagliari nel campionato 2012, allenatore Ficcadenti, in campo Nainggolan, i rossoblù s’imposero per due a zero grazie a un autogol e alla rete di Biondini.

Statistiche e storia da parte, il Cagliari che va in Puglia per la tredicesima giornata di campionato, vuole allungare la striscia positiva dei risultati consecutivi (sarebbe l’undicesimo) e vuole farlo guardando il Lecce dal terzo posto che occupa meritatamente, dal canto loro i salentini venderanno cara la pelle, la quadra viaggia in zona retrocessione e il gruppetto di squadre che sta affollando la parte bassa della classifica, comincia a mettere una certa pressione. Da Cagliari i tifosi sono pronti a seguire la squadra per questa ennesima prova di fuoco che domenica prossima prima di mezzanotte, saprà dirci se il Cagliari può continuare la fantastica marcia intrapresa a Settembre.